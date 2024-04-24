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Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за паводков

Путин поручил неформально подойти к выплатам пострадавшим из-за паводков

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Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via Reuters

Президент России Владимир Путин во время совещания по паводкам поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим из-за действий стихии. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Путин заявил, что к выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально. По его словам, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей.

Путин подчеркнул, что нельзя лишать дополнительных выплат тех пострадавших от паводков, у кого была оформлена страховка.

Глава государства добавил, что нужно отменить перечень имущества, за утрату которого положена компенсация, по его словам, выплата компенсации должна быть за любое утраченное имущество.

Также Путин поручил отправить в летние лагеря детей из пострадавших от наводнения регионов.

До этого Путин заявил, что в Оренбургской области сложилась наиболее сложная ситуация из-за паводков. По его словам, ряд населенных пунктов до сих пор подтоплен, так как уровень воды снижается слабо.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о критическом росте уровня воды в реке Ишим.

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