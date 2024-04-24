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Тюменский губернатор доложил Путину о рекордном уровне воды в Ишиме

Моор: рекордный максимум уровня воды зафиксирован в Ишимском районе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил на совещании у президента России Владимира Путина, что самая сложная паводковая обстановка в Тюменской области зафиксирована в городе Ишим и Ишимском районе. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас самая сложная обстановка в городе Ишим и Ишимском районе», — сказал Моор.

Он отметил, что в этом регионе превышен рекордный максимум воды за всю историю наблюдений.

«Уровень достигал 10 метров 64 сантиметров», — уточнил глава региона.

До этого Александр Моор рассказал о критическом росте уровня воды в реке Ишим. По его словам, в селе Абатское уровень реки Ишим превысил критическую отметку — вода поднялась до 980 см.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин 24 апреля проведет большое совещание, посвященное ликвидации последствий весенних паводков в регионах страны.

Ранее Путин сделал замечание в адрес губернатора Тюменской области из-за слов об «упертости» людей в зоне затопления.

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