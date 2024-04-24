Делегация Северной Кореи отправилась в Иран впервые за 5 лет

Делегация КНДР во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо отправилась с визитом в Иран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В публикации отмечается, что делегация северокорейского министерства вылетела из Пхеньяна в Иран 23 апреля.

По данным Yonhap News Agency, поездка может быть связана с намерением сторон укрепить связи в военной сфере. Последний раз представители властей КНДР посещали Иран в 2019 году.

До этого стало известно, что делегация от министерства лесной промышленности Северной Кореи отправилась с визитом в Россию.

Отмечается, что стороны рассмотрят вопросы, касающиеся торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Также на сайте ЦТАК появился отдельный раздел, который посвящен развитию межгосударственных отношений между Северной Кореей и Россией.

В рамках посвященного российско-корейским отношениям раздела на сайте есть пять категорий: «Новости революционной деятельности уважаемого товарища Ким Чен Ына», «Все (новости)», «Политика», «Экономика», а также «Культура».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна нет намерения избегать боевых действий.