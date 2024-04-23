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В Совфеде напомнили Шольцу, что Кант был подданным Российской Империи

Сенатор Джабаров напомнил Шольцу, что Кант был подданным Российской Империи

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Иммануил Кант был подданным Российской Империи, комментируя его слова о том, что у Владимира Путина нет оснований ссылаться на философа. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Хочу напомнить, что был период, когда Восточная Пруссия входила в состав Российской Империи. И естественно Кант был даже подданным России», — написал Джабаров.

Он указал на тот факт, что Шольц не возмущается временами, когда «восторгались в нашей стране и другими известными немцами-пруссаками Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом».

«Наоборот, господин Шольц стыдливо умалчивает об их прусском происхождении. А зря. Это были великие мыслители XIX века», — указал сенатор.

В ходе Семилетней войны, между 1758 и 1762 годами, Восточная Пруссия входила в состав Российской Империи. В немецкой историографии этот период получил название «первое русское время». Годы жизни Иммануила Канта – 1724 – 1804.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать философа Иммануила Канта.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант имеет отношение к проведению спецоперации на Украине. Алиханов указал, что представитель немецкой классической школы философии «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей». По словам политика, Кант имеет отношение к ситуации на Украине и ко всему, что происходит в мире.

Ранее Польша отказалась от претензий на книгу Канта, которую Макрон подарил папе Римскому.

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