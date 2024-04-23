В Совфеде напомнили Шольцу, что Кант был подданным Российской Империи

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Иммануил Кант был подданным Российской Империи, комментируя его слова о том, что у Владимира Путина нет оснований ссылаться на философа. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Хочу напомнить, что был период, когда Восточная Пруссия входила в состав Российской Империи. И естественно Кант был даже подданным России», — написал Джабаров.

Он указал на тот факт, что Шольц не возмущается временами, когда «восторгались в нашей стране и другими известными немцами-пруссаками Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом».

«Наоборот, господин Шольц стыдливо умалчивает об их прусском происхождении. А зря. Это были великие мыслители XIX века», — указал сенатор.

В ходе Семилетней войны, между 1758 и 1762 годами, Восточная Пруссия входила в состав Российской Империи. В немецкой историографии этот период получил название «первое русское время». Годы жизни Иммануила Канта – 1724 – 1804.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента Российской Федерации Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать философа Иммануила Канта.

Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что немецкий философ Иммануил Кант имеет отношение к проведению спецоперации на Украине. Алиханов указал, что представитель немецкой классической школы философии «прокачал немецкую волю, одновременно отрезав ее от высших ценностей». По словам политика, Кант имеет отношение к ситуации на Украине и ко всему, что происходит в мире.

Ранее Польша отказалась от претензий на книгу Канта, которую Макрон подарил папе Римскому.