Польша отказалась от претензий на книгу Канта, которую Макрон подарил Папе Римскому

Польша отказалась от претензий на книгу немецкого философа Иммануила Канта, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил Папе Римскому Франциску. Об этом министр культуры Польши Петр Глиньский написал в своем Twitter.

«Книга Иммануила Канта, подаренная президентом Эммануэлем Макроном Понтифику, не является польской военной утратой. Вопреки утверждениям некоторых СМИ, министерство культуры предполагало, что это не польская утрата», — написал он.

По его словам, книга принадлежала Франции еще до начала Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что книга XVIII века, которую президент Франции Эммануэль Макрон подарил папе Римскому Франциску в ходе своего визита в Ватикан, могла быть вывезена немцами из Львова в годы Второй мировой войны. Такое предположение высказал бывший польский дипломат Роберт Пшчел на своей странице в Twitter.

Речь идет о трактате немецкого философа и одного из центральных мыслителей эпохи Просвещения Иммануила Канта «К вечному миру» 1796 года издания. На первой странице книги есть штамп «Академический читальный зал во Львове».