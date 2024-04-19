На Западе признали невозможность ВСУ остановить наступление России

Армия России с легкостью добирается до позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку они не в силах дать отпор. Об этом пишет The Economist.

В материале указывается, что у украинской армии нет средств для подавления наступления пехоты, в связи с этим ВС РФ с легкостью приближаются к ее позициям.

На данный момент ВСУ пытаются выстроить линии обороны, однако попытки рискуют провалиться, поскольку российские военные продолжают двигаться вперед и наносить удары по противнику, следует из текста.

До этого газета Washington Post писала, что Россия смогла нарастить военное производство, постоянно пополняя запасы необходимых в рамках специальной военной операции (СВО) боеприпасов, ВС РФ смогут поддерживать прежние темпы наступления на Украине в течение как минимум двух лет.

В свою очередь агентство Bloomberg пишет, что крупнейшие западные союзники Киева опасаются, что его ожидает скорое поражение в рамках конфликта на фоне проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами.

Ранее бывший вице-президент США оправдал выделение помощи Украине угрозой от Путина.