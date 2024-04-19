Бывший вице-президент США оправдал выделение помощи Украине угрозой от Путина

Бывший вице-президент США Майк Пенс призвал выделить помощь Украине, поскольку, по его словам, в случае победы в конфликте Владимир Путин «нацелится на страну НАТО». Его слова приводит CNN.

Как заявил Пенс, после личного общения с президентом России у него нет сомнений, что в случае победы в конфликте с Украиной Москва якобы может пересечь «границу страны НАТО», где американским военным пришлось бы сражаться.

Он призвал законодателей США доказать, что Вашингтон является «лидером свободного мира».

«И нам нужно сделать шаг в этот момент, послать оглушительный сигнал не только России и Владимиру Путину… но также возобновить поддержку нашего союзника Израиля, поддержать Тайвань, а также послать четкий сигнал муллам в Тегеране и, честно говоря, председателю Си Цзиньпину в Пекине, что Америка будет твердо стоять за свободу», — заявил Пенс.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не имеет плана Б в случае отсутствия помощи со стороны США и надеется реализовать имеющийся план А.

Ранее конгрессвумен предложила сторонникам помощи Киеву в США воевать на Украине.