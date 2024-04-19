Лавров заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Россия всегда предпочитает путь переговоров, а не драки и военные столкновения, о чем всегда напоминает и ее президент Владимир Путин. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радио Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По его словам, когда украинцы поняли, что «заигрались с бомбежками» Донбасса и с продвижением прямых методов геноцида против русского народа, они сами предложили переговоры спустя две-три недели от начала специальной военной операции РФ.

После нескольких туров переговоров делегация Украины впервые озвучила свои предложения по урегулированию конфликта, которые в итоге после некоторых обсуждений были приняты, рассказал Лавров.

Дипломат добавил, что в этих предложениях содержалось, в том числе обязательство отменить дискриминирующие национальные меньшинства , в первую очередь русских, законы, и отменить поддержку движений, которые прославляли и опирались на идеологию нацизма и были осуждены Нюрнбергским трибуналом.

Ранее Лавров заявил, что Россия не приостановит спецоперацию в случае переговоров с Украиной.