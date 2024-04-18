Россия обвинила США в трагедии в секторе Газа

Мир не смог защитить население Газы от бомбардировок Израиля из-за Соединенных Штатов, которые многократно отвергали усилия по мирному урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни <...> Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность», — заявил Небензя.

Российский дипломат указал на то, что Совет Безопасности ООН с 7 октября 2023 года, начала новой войны на Ближнем Востоке, пытался предложить резолюцию о прекращении насилия в Газе. Однако первый проект России и второй, предложенный Бразилией, были заветированы в первую очередь Соединенными Штатами.

До этого постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что США не скрывают, что относятся к СБ ООН как к помехе, которая не должна им мешать.

Ранее Россия в ООН уличила Запад в цинизме из-за ситуации с Ираном.