Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия обвинила США в трагедии в секторе Газа

Небензя заявил, что мир не смог защитить население Газы от Израиля из-за США

close
100%
МИД РФ/РИА Новости

Мир не смог защитить население Газы от бомбардировок Израиля из-за Соединенных Штатов, которые многократно отвергали усилия по мирному урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Международное сообщество не смогло фактически из-за позиции одного государства, блокирующего все наши усилия, защитить палестинцев от израильской бойни <...> Не смогло оно также облегчить их гуманитарные страдания. Не смогло остановить спираль насилия. Не говоря уже о том, что с 1948 года оно не может помочь палестинцам обрести полноценную государственность», — заявил Небензя.

Российский дипломат указал на то, что Совет Безопасности ООН с 7 октября 2023 года, начала новой войны на Ближнем Востоке, пытался предложить резолюцию о прекращении насилия в Газе. Однако первый проект России и второй, предложенный Бразилией, были заветированы в первую очередь Соединенными Штатами.

До этого постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя заявил, что США не скрывают, что относятся к СБ ООН как к помехе, которая не должна им мешать.

Ранее Россия в ООН уличила Запад в цинизме из-за ситуации с Ираном.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами