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Россия в ООН вернется к вопросу о санкциях против Израиля

Небензя: Россия в СБ ООН скоро вернется к вопросу о санкциях против Израиля

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Mike Segar/Reuters

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совбеза, что Россия в самое ближайшее время вернется к вопросу о санкциях против Израиля за неисполнение резолюции СБ ООН 2728 с требованием прекратить огонь в Газе в период Рамадана. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил о важности прекращения огня в соответствии с резолюцией 2728. Небензя добавил, что за невыполнение положений резолюции Совет вправе наложить санкции на нарушителей и саботажников решений.

«Мы к этому вопросу еще вернемся в самое ближайшее время», — сказал он.

До этого в Кремле отказались говорить о возможной осведомленности России про удар Ирана по Израилю.

15 апреля постпред РФ при ООН заявил, что атака Ирана на Израиль произошла не в вакууме и стала ответом на позорное бездействие Совбеза ООН. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США пообещали Израилю поддержку в случае атаки Ирана.

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