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Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации

Премьер Грузии Кобахидзе: закон об иноагентах защитит страну от украинизации

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«Газета.Ru»

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» направлен на защиту Грузии от украинизации, Грузия несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и могла оказаться в положении хуже, чем на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Если бы НПО добились того, что они активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены правительства посредством революции, сегодня Грузия оказалась бы в худшем положении, чем Украина», — подчеркнул Кобахидзе.

17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах.

В этот же день грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

Ранее премьер Грузии заверил, что в республике не откажутся от принятия закона об иноагентах.

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