Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах спасет страну от украинизации

Законопроект «О прозрачности иностранного влияния» направлен на защиту Грузии от украинизации, Грузия несколько лет назад находилась под угрозой смены правительства из-за деятельности зарубежных неправительственных организаций (НПО) и могла оказаться в положении хуже, чем на Украине. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, его слова приводит «Sputnik.Грузия».

«Если бы НПО добились того, что они активно пытались сделать в 2020-2022 годах, а именно смены правительства посредством революции, сегодня Грузия оказалась бы в худшем положении, чем Украина», — подчеркнул Кобахидзе.

17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах.

В этот же день грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

Ранее премьер Грузии заверил, что в республике не откажутся от принятия закона об иноагентах.