Премьер Грузии заверил, что в республике не откажутся от принятия закона об иноагентах

В Грузии не откажутся от принятия закона об иностранных агентах. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, сообщает ТАСС.

По его словам, ни в одном из заявлений американских и европейских политиков не было ни одного аргумента против этого закона.

«Вы видели эти заявления, например [генсека НАТО Йенса] Столтенберга, [канцлера ФРГ Олафа] Шольца, конкретного дипломата, работающего в Грузии. <...> В таких условиях соответствующие заявления не станут основанием для пересмотра нашего решения», — сказал глава кабмина.

17 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на резонансный закон об иностранных агентах.

В этот же день грузинский парламент в первом чтении одобрил законопроект об иноагентах, за соответствующее решение высказались 83 депутата, против – 0. Чтобы закон вступил в силу, депутаты должны рассмотреть и принять его еще в двух чтениях. Только после принятия в трех чтениях документ будет отправлен на подпись президенту Грузии.

12 апреля канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с Кобахидзе призвал Тбилиси отозвать законопроект об иноагентах.

Ранее в Грузии ответили главе Евросовета Мишелю по поводу закона об иноагентах.