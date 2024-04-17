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Нарышкин доложил Путину об итогах визита в Египет

Песков: глава СВР Нарышкин доложил Путину об итогах визита в Египет

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Кадр из видео/Россия 1

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин доложил президенту России об итогах поездки в Египет. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Нарышкин находится в постоянном контакте с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это ежедневный контакт с главой государства, как он может не доложить», — отметил Песков.

Накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире главу Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, российская и египетская стороны обсудили возможности урегулирования эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что на встрече были рассмотрены усилия Египта по «успокоению ситуации в регионе» посредством взаимодействия со всеми сторонами конфликта в секторе Газа. Египетская сторона подчеркнула позицию о необходимости немедленного прекращения огня в секторе Газа и предоставления гуманитарной помощи в достаточных количествах, «поскольку это основной шаг к разрядке региональной напряженности».

Ранее Нарышкин рассказал о роли России в сохранении Франции как великой державы.

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