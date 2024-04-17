Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В конгрессе США назвали критической ситуацию на Украине и призвали выделить помощь

Конгрессмен Тернер заявил о критической ситуации на Украине, призвав к помощи

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Майк Тернер после секретного брифинга по ситуации на Украине призвал конгресс как можно скорее выделить помощь Украине. Соответствующее заявление появилось на странице комитета в соцсети Х.

«Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе», — заявил Тернер.

Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен «противостоять захватнической войне», поскольку ситуация на Украине критическая.

До этого сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс в своей статье в издании The New York Times написал, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

«Проблема для Украины — это не Республиканская партия, а математика. Украине нужно больше солдат, чем она может предоставить, даже несмотря на драконовскую политику призыва», — заявил он.

Ранее в США признали, что не могут дать нужное число припасов Украине, «чтобы захватить Москву».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами