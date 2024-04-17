В конгрессе США назвали критической ситуацию на Украине и призвали выделить помощь

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Майк Тернер после секретного брифинга по ситуации на Украине призвал конгресс как можно скорее выделить помощь Украине. Соответствующее заявление появилось на странице комитета в соцсети Х.

«Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе», — заявил Тернер.

Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен «противостоять захватнической войне», поскольку ситуация на Украине критическая.

До этого сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс в своей статье в издании The New York Times написал, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

«Проблема для Украины — это не Республиканская партия, а математика. Украине нужно больше солдат, чем она может предоставить, даже несмотря на драконовскую политику призыва», — заявил он.

Ранее в США признали, что не могут дать нужное число припасов Украине, «чтобы захватить Москву».