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В США признали, что не могут дать нужное число припасов Украине, «чтобы захватить Москву»

The Hill: сенатор Вэнс глубоко ошибается насчет прекращения помощи Украине

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Rod Lamkey/Global Look Press

Статья американского-сенатора республиканца Джемса Вэнса о том, что главным препятствием выделения помощи Украине является математика, а не его партия, является классическим примером «запутанного мышления». Об этом пишет The Hill.

Автор материала призывает Вэнса «поработать над собой», прежде чем высказывать свое мнение по теме, «в которой он явно плохо разбирается».

«Запутанные взгляды сенатора на победу Украины означают, что его детальная оценка производственных мощностей США в сравнении с заявленными потребностями Украины совершенно неуместна», — говорится в тексте.

В материале признается, что Соединенные Штаты, возможно, не могут произвести достаточное количество припасов, чтобы «позволить Украине захватить Москву», однако могут продолжать поставлять то, «что они уже произвели с февраля 2022 года, чтобы добиться перемен».

До этого сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс в своей статье в издании The New York Times написал, что самым большим препятствием для выделения помощи Киеву является математика, а не республиканцы.

«Проблема для Украины — это не Республиканская партия, а математика. Украине нужно больше солдат, чем она может предоставить, даже несмотря на драконовскую политику призыва», — заявил он.

Ранее в США заявили, что Украина проигрывает не из-за прекращения помощи.

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