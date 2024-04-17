Армия Россия нарастила число мобильных комплексов ПВО в Херсонской области

Армия России усилила меры противодействия участившимся атакам с территорий Херсонской области, подконтрольных Украине, увеличив число систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильных комплексов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, ВСУ усиливают атаки беспилотников, вкладывает в это направление больше ресурсов.

Российские военные применяют меры пассивной безопасности, предполагающие оборудование зданий, сооружений и транспорта специальными средствами, например антидроновыми сетями.

Сальдо добавил, что принимаемые меры дадут положительный эффект, снизят риски от украинских атак и увеличат безопасность жителей Херсонской области.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новый командующий оперативным командованием «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шаповалов готовит оборону Николаевской и Одесской областей, защита подконтрольной Киеву части Херсонской области поставлена на второй план.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.