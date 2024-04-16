Эрдоган обвинил Израиль в попытках расширить географию конфликта на весь Ближний Восток

Израиль в попытках через различные провокации расширить географию ближневосточного конфликта на весь регион. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого передает ТАСС.

По словам турецкого лидера, атака Ирана на Израиль является следствием двойных стандартов Запада, а также показала, что вероятность более широкомасштабной войны в регионе не так далека.

16 апреля президент Ирана Эбрахим Раиси во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что деструктивные действия Соединенных Штатов и ряда западных государств вынудили Иран нанести ответный удар по Израилю.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. При этом иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Как после иранского ответа будет развиваться обстановка на Ближнем Востоке, ответит ли Израиль Ирану и при чем тут конфликт на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее США анонсировали ужесточение санкций против Ирана.