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Бывшего первого замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск

Бывшего первого замсекретаря СНБО Украины Олега Гладковского объявили в розыск

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Cайт президента Укhаины

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский объявлен в розыск. Об этом сообщили в украинском национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Его подозревают в злоупотреблениях при закупке автомобилей для Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Гладковский обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

5 апреля сообщалось, что более 50 депутатов Верховной рады Украины текущего созыва обвиняются в совершении уголовных преступлений.

До этого Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу бывшего советника офиса президента Украины, сотрудника СБУ Артема Шило, назначив залог в размере 30 млн гривен.

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения сыну Олега Гладковского Игорю по делу о хищении почти $354,8 тыс. у «Укрспецэкспорта».

Ранее глава СБУ обжаловал свой заочный арест в России.

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