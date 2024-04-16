Бывшего первого замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Украины Олег Гладковский объявлен в розыск. Об этом сообщили в украинском национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

Его подозревают в злоупотреблениях при закупке автомобилей для Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Гладковский обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам.

5 апреля сообщалось, что более 50 депутатов Верховной рады Украины текущего созыва обвиняются в совершении уголовных преступлений.

До этого Высший антикоррупционный суд Украины заключил под стражу бывшего советника офиса президента Украины, сотрудника СБУ Артема Шило, назначив залог в размере 30 млн гривен.

В ноябре 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения сыну Олега Гладковского Игорю по делу о хищении почти $354,8 тыс. у «Укрспецэкспорта».

Ранее глава СБУ обжаловал свой заочный арест в России.