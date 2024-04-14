Страны G7 готовят ответ на действия Ирана

Главы стран G7 солидарны в поддержке Израиля после того, как страна была атакована Ираном, к которому могут быть применены меры в случае дальнейших действий, направленных на дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы требуем, чтобы Иран и его пособники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», — следует из сообщения.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассмотрит расширение санкций против Ирана в связи с последними событиями на Ближнем Востоке. По словам фон дер Ляйен, рестрикции будут вводиться в связи с программами по производству беспилотников и ракет.

Также министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац обвинил Иран в проведении «пиратской операции» в «нарушение международного права». Он призвал Евросоюз «немедленно признать КСИР террористической организацией» и ввести санкции против Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Ранее востоковед назвал цель атаки Ирана на Израиль.