Посольство в Израиле заявило об отсутствии обращений от граждан РФ из-за атаки Ирана

Консульский отдел посольства РФ в Израиле за последние 24 часа не получал обращений от россиян в связи с последними событиями в регионе. Об этом сообщила пресс-секретарь российской дипмиссии Марина Рязанова, передает РИА Новости.

«В консульский отдел посольства <…> экстренных обращений от граждан России не поступало», - сказала Рязанова.

Она напомнила, что в минувший четверг, 11 апреля, МИД РФ в очередной раз настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Израиль, Ливан и на палестинские территории. По словам Рязановой, с учетом последних событий данные рекомендации не утратили своей актуальности.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий. После завершения атаки Иран заявил, что поразил все намеченные цели.

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