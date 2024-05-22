Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что украинцам советуют готовиться к потерям территорий

FA: украинцам посоветовали приготовиться к потерям территорий

close
100%
Depositphotos

Украинские военные чиновники советуют гражданам страны приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Foreign Affairs.

«Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — говорится в материале журнала.

По словам экс-чиновника национального совета по разведке США Эрика Чиарамеллы, дополнительная военная помощь США и мобилизация лишь облегчат положение ВСУ, поскольку серьезная проблема заключается в отсутствии четкой стратегии по борьбе с «долгосрочной угрозой, которую Россия представляет для Украины».

22 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко заявил, что шансы у Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв на поле боя малы.

До этого лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что продвижение ВС РФ в зоне проведения спецоперации разозлило западную прессу и представителей политических кругов.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении взвода ВСУ при попытке контратаки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами