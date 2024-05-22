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Зеленский сделал предложение НАТО

Зеленский предложил НАТО сбивать российские самолеты над Украиной

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Brendan Smialowski/Reuters

НАТО необходимо сбивать российские военные самолеты и ракеты над территорией Украины. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью The New York Times.

«Сбивайте то, что летит в небе над Украиной, и дайте нам оружие, чтобы мы использовали его против сил России на границах», — призвал он.

Зеленский считает, что если силы альянса будут атаковать российские самолеты или ракеты над Украиной с территорий своих стран, то это не втянет НАТО в масштабную войну с РФ.

Кроме того, украинский лидер обвинил страны Запада в желании сохранить связи с Россией.

20 мая Зеленский заявил, что иностранные партнеры Украины слишком медленно принимают решения о военной помощи его стране. В том числе это касается предоставления Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Как сказал Зеленский, многие решения США и их союзников о поставках вооружений на поле боя «принимаются с опозданием примерно на год».

Ранее украинский политолог рассказал о разочаровании Зеленского из-за стремления западных стран к миру с Россией.

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