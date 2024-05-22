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Стало известно, когда Норвегия признает Палестину

NRK: Норвегия намерена 22 мая признать Палестину

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Depositphotos

Норвегия намерена признать палестинскую государственность 22 мая. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на источники.

«Согласно источникам в правительстве, Норвегия сегодня признает Палестину в качестве государства», - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что с 2011 года у Палестины есть собственное консульство в Норвегии, установлены дипломатические отношения. Кроме того, в мае Норвегия проголосовала за членство Палестины в ООН.

До этого газета Politico писала, что Испания, Ирландия и «еще одна страна» в среду намерены выступить с заявлением о признании Палестины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтверждал, что Испания, Ирландия, и ряд других стран Евросоюза намерены признать Палестину 21 мая.

Ранее американские сенаторы предложили не финансировать ООН, если туда примут Палестину.

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