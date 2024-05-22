В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Сирена ракетной опасности была запущена приблизительно в 8:48 (мск).

До этого семилетний ребенок пострадал при неосторожном обращении с боеприпасом в Белгородской области. По словам Гладкова, пострадавшего мальчика доставили в Валуйскую ЦРБ, его передадут на лечение в детскую областную клиническую больницу.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников сразу несколько населенных пунктов Борисовского района. Так, в селе Зозули дрон сбросил взрывное устройство и выбил тем самым окна в двух частных жилых домах. Еще один дрон упал рядом с жилым домом и сдетонировал, однако обошлось без последствий. А на выезде из села Грузское дрон-камикадзе упал и взорвался.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.