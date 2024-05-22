Андрея Кончаловского обвинили в воровстве дизайна зубных щеток

Дизайнер Александр Белов подал в суд на режиссера Андрея Кончаловского за то, что аптека кинематографиста украла дизайн его зубных щеток. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам Белова, он на протяжении года создавал рукоятку зубной щетки, которую впоследствии запатентовал. Мужчина также заключил договор на производство своего средства индивидуальной гигиены. Однако вскоре Белов увидел похожую щетку в аптеке «Планета здоровья», где 25% доли принадлежит Кончаловскому. Дизайнер считает, что бизнес Кончаловского «вдохновился» его идеей на одной из выставок и украл дизайн, он подал в суд на режиссера.

Отмечается, что в «Планете здоровья» щетки уже распроданы, но они еще показываются на сайте. В суде, заявляет Shot, оценили нанесенный Белову ущерб в 50 тыс. рублей. Сам художник требует больше и заявляет, что Кончаловский задел его «творческую душу».

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