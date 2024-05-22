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Рабочего дизельной электростанции придавило железными воротами на Камчатке

На Камчатке рабочего электростанции придавило металлическими воротами

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СК РФ по Камчатскому краю

В камчатском поселке Палана сотрудника дизельной электростанции придавило упавшими воротами. Об этом сообщает СУ СК РФ края.

Инцидент произошел в Тигильском районе Камчатского края, 40-летний рабочий электростанции ремонтировал металлические ворота, мужчина снимал створку ворот с петель, в какой-то момент конструкция обрушилась на него.

Рабочий получил черепно-мозговую травму, его экстренно госпитализировали, медики не смогли спасти пострадавшего. По факту несчастного случая доследственную проверку проводит региональный СК, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве в результате падения пассажирского лифта 51-летний лифтер был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прибыв на место для ремонта лифта, мужчина отключил кабину и спустился в шахту. После этого кабина, находившаяся на высоте третьего этажа, сорвался вниз и упал на лифтера. После случившегося мужчина был доставлен в больницу, где ему диагностировали многочисленные травмы и перелом позвоночника.

Ранее россиянину придавило голову механизмом на производстве.

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