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На Урале школьник оставил мать без денег, пытаясь получить бонусы в игре

«Е1»: на Урале школьник перевел мошенникам 200 тысяч рублей с телефона матери

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Ilya Naymushin/Reuters

В Каменске-Уральском девятилетний мальчик оставил родителей без денег, пытаясь получить бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщает «Е1».

Девятилетний мальчик играл на телефоне в популярную онлайн-игру, когда на связь с ним вышли неизвестные, аферисты пообещали школьнику бесплатные бонусы.

Для их получения ребенку предложили пройти «квест», мальчик согласился, а после выполнил еще ряд просьб, итогом которых стал перевод в 226 тысяч рублей на счет мошенников. Обнаружив исчезновение средств, жительница Каменска-Уральского обратилась в правоохранительные органы.

До этого сообщалось, что в Омске 10-летняя девочка оставила мать без денег, пытаясь приобрести бонусы в онлайн-игре. Женщина рассказала, что с ее банковской карты исчезли 350 тысяч рублей, личный кабинет банковского приложения также оказался заблокирован. Выяснилось, что с дочерью омички связались неизвестные, аферисты предложили девочке купить бонусы в популярной онлайн-игре. Злоумышленники убедили ребенка войти в банковские приложения с телефона матери и продиктовать им смс-коды, после чего кредитная карта женщины опустела, а мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге девочка обманула отца, чтобы отправить мошенникам деньги с его карты

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