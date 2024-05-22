США необходимо снять запрет на использование американского оружия для нанесения ударов по территории Российской Федерации. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в интервью The Financial Times.

По его мнению, запрет Вашингтона использования оружия для ударов по России является абсолютно несправедливым.

Если запрет будет снят, Киев сможет предотвратить новое наступление Москвы, сказал Литвиненко.

При этом он признал, что вероятность прорыва Вооруженных сил Украины на поле боя невелика.

Издание The Hill писало, что на фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области власти Украины усиливают давление на Соединенные Штаты с целью снятия запрета на использование американского оружия для ударов по российской территории. На Украине считают, что наступление России с территории Белгородской области «можно было бы предотвратить», если бы ВСУ не имели соответствующего табу, говорится в статье.

Ранее в Германии озвучили последствия ударов ВСУ по территории РФ западным оружием.