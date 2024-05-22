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В России подорожал набор продуктов для окрошки

Стоимость набора для окрошки в России за год выросла на 12%

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Depositphotos

С 1 по 16 мая 2024 года средний чек набора продуктов для окрошки увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1042 рублей. Расходы на приготовление супа на четырех человек за год выросли на 12%, до 687 рублей в среднем. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Расчет был произведен на основе классической «советской» версии окрошки: редис (300 г), картофель (400 г), яйца (5 штук), огурцы (300 г), колбаса вареная (300 г), сметана (100 г), квас (1 л), лук и укроп (по одному пучку каждого).

Больше всего из ингредиентов для окрошки подорожали яйца — на 47% за год, до 140 рублей за десяток. 500 г редиса в этом году обойдутся россиянам в 143 рубля (+23% за год). Вареная колбаса подорожала на 13%, в мае 2024 года 300 г обойдутся россиянам в 245 рублей. Укроп повысился в цене также на 13%, до 27 рублей за пучок. Квас прибавил в стоимости 12%, до 82 рублей за литр. 1 кг огурцов стал дороже на 8% (148 рублей), а сметана — на 6% (82 рубля за 250 г). Упаковка зеленого лука снизилась в цене на 7% за год (до 133 рублей). Картофель подешевел на 2%, до 42 рублей за 1 кг.

В онлайн-магазинах такой набор для окрошки обойдется в 2022 рубля, на 25% выше уровня прошлого года. В заведениях общественного питания (в среднем по всей России) на порцию окрошки в первой половине мая тратили 189 рублей, на 11% больше, чем в прошлом году в то же время. При этом объемы продаж в натуральном выражении (в шт.) этого блюда в кафе и ресторанах за год выросли на 2%.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

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