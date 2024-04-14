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Французский политик объяснил, зачем ВСУ атакуют Запорожскую АЭС

Политик Филиппо: ВСУ атакуют ЗАЭС, чтобы вынудить Запад поставлять оружие

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Panoramic/Global Look Press

Глава французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо заявил, что при помощи атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) Украина хочет вынудить союзников с Запада направить ей больше вооружения и денег. Такую точку зрения он высказал в беседе с ТАСС.

«Атаки на ЗАЭС, очевидно, исходят от Киева, поскольку российские войска контролируют станцию с 2022 года. Постоянные провалы и тупик, в котором находится Украина, приводят ее в отчаяние», — заявил Филиппо.

По его словам, Киев ищет «любые возможности для провокаций», чтобы получить финансирование и оружие от Запада, а также заставить отправить на Украину свои войска. Франции необходимо принудить Владимира Зеленского к прекращению подобных действий, считает политик.

«Нам давно пора понять, что мы все станем жертвами, если на ЗАЭС произойдет авария из-за этих атак. Франция, на территории которой расположено множество атомных электростанций, прекрасно понимает опасность происходящего», — подчеркнул он.

В последнее время интенсивность атак на Запорожскую АЭС возросла. 10 и 11 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявляла, что активность беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе Запорожской АЭС не снижается, действует режим воздушной опасности, а в небе над Энергодаром фиксируются украинские дроны.

13 апреля ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара. Позднее стало известно, что город почти полностью обесточило.

Ранее на Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте.

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