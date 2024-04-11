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На Западе не исключили попыток Украины устроить взрыв на ЗАЭС из-за провалов на фронте

Advance: Украина из-за провалов ВСУ на фронте может устроить взрыв на ЗАЭС

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Из-за провалов на фронте Украина может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом пишет Advance.

Как отмечается в материале, у Киева нет ядерного оружия, однако он может спровоцировать ядерный взрыв на крупнейшей атомной электростанции в Европе.

Украина, проигрывая в конфликте с Россией, может пойти на этот «очень опасный шаг», который приведет к катастрофическим последствиям, говорится в тексте.

До этого на ЗАЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ.

7 апреля пресс-служба Запорожской АЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, впервые с ноября 2022 года инспекторами МАГАТЭ, находящимися на Запорожской АЭС, подтверждено как минимум три прямых попадания по конструкции защитной оболочки главного реактора ЗАЭС.

Ранее в МИД РФ заявили о планах доказать в ООН вину Украины в обстрелах ЗАЭС.

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