Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко ответил на вопрос о возможности участия Белоруссии в боевых действиях

Лукашенко заявил, что необходимости вступления Белоруссии в боевые действия нет

close
100%
Mikhail Metzel/Sputnik/Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Кремле, заявил, что необходимости участия Вооруженных сил Белоруссии в боевых действиях нет и не будет. Об этом пишет БелТА.

Журналисты его спросили, как он оценивает вероятность того, что Белоруссии придется вступить в боевые действия.

«А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости», — отметил Лукашенко.

По его словам, России «сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело». При этом он добавил, что не будет рассказывать журналистам в деталях о том, «чем мы занимаемся и так далее».

Также Лукашенко заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу Североатлантическому альянсу (НАТО). По его словам, в западных странах делают все, чтобы втянуть Белоруссию «в войну с Украиной».

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться. До этого он отмечал, что основой для российско-украинских переговоров должны стать проекты договоренностей, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году.

Ранее Лукашенко рассказал о главной теме переговоров с Путиным в Кремле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами