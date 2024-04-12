Лукашенко ответил на вопрос о возможности участия Белоруссии в боевых действиях

Белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов в Кремле, заявил, что необходимости участия Вооруженных сил Белоруссии в боевых действиях нет и не будет. Об этом пишет БелТА.

Журналисты его спросили, как он оценивает вероятность того, что Белоруссии придется вступить в боевые действия.

«А никак не оцениваю. Такой необходимости нет. И не будет такой необходимости», — отметил Лукашенко.

По его словам, России «сейчас нужна такая Беларусь — мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело». При этом он добавил, что не будет рассказывать журналистам в деталях о том, «чем мы занимаемся и так далее».

Также Лукашенко заявил, что призывы втянуть Белоруссию в конфликт с Украиной идут на пользу Североатлантическому альянсу (НАТО). По его словам, в западных странах делают все, чтобы втянуть Белоруссию «в войну с Украиной».

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что сегодня настал момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и договориться. До этого он отмечал, что основой для российско-украинских переговоров должны стать проекты договоренностей, обсуждавшиеся в Стамбуле в 2022 году.

Ранее Лукашенко рассказал о главной теме переговоров с Путиным в Кремле.