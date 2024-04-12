США предложили финансировать Киев за счет доходов от активов РФ

Соединенные Штаты предложили предоставить Киеву десятки миллиардов евро в долг под залог прибыли с российских замороженных активов, находящихся за рубежом. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«США предложили предоставить Украине десятки миллиардов евро в долг под залог будущих прибылей, полученных от российских государственных активов, которые были заморожены западными странами», — говорится в сообщении издания.

Газета приводит слова заместителя советника президента США по международной экономике Дейлипа Сингха, который заявил, что Западу «следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность замороженных активов для Украины».

Он отметил, что предложение США будет включать в себя определение «текущей стоимости будущих процентов по замороженным активам либо через облигации, либо через заем». По его словам, европейцы уже выразили готовность «переводить проценты» от активов на Украину.

Как пишет газета, соответствующее предложение обсудят министры финансов стран G7 в кулуарах весенних встреч Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне в конце апреля.

До этого сообщалось, что инициатива спикера палаты представителей США Майка Джонсона о предоставлении помощи Киеву за счет активов России за рубежом не получила достаточной поддержки со стороны его однопартийцев- республиканцев.

Ранее в США предупредили об опасности конфискации российских активов.