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В США предупредили об опасности конфискации российских активов

NYT: конфискация российских активов серьезно навредит США

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Depositphotos

Активно обсуждаемая в США идея о конфискации находящихся за рубежом российских активов с последующей передачей их в пользу Украины может нанести Соединенным Штатам огромный вред. Такое мнение выразил на страницах The New York Times обозреватель Кристофер Колдуэлл.

«Это заманчивая, но плохая идея. <…> Захват российских активов будет представлять опасность для экономики США, потому что другие страны, не только Россия, будут рассматривать это как акт разбоя», — пишет Колдуэлл.

По его словам, для США доллар представляет самый ценный экономический актив страны. Он позволяет контролировать мировую экономику в силу того, что торговые трансакции многих стран мира проходят через него. В случае если Россия, Китай и другие государства решат, что их долларовые активы уязвимы и американской валюте более нельзя доверять как средству обмена, США «почувствуют боль от долга в 34 триллиона долларов так, как не чувствуют сейчас».

Колнуэлл полагает, что сохранение за долларом статуса резервной валюты крайне важно для Соединенных Штатов.

«Если мы начнем красть деньги людей, это может измениться», — резюмировал журналист.

1 апреля в конгрессе США назвали «поэзией» конфискацию активов РФ в пользу Украины.

3 апреля Китай, Индонезия и Саудовская Аравия решили отговорить ЕС от конфискации российских активов.

Ранее в США оценили опасность создания странами БРИКС новой валюты.

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