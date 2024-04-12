Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Переговоры президентов Российской Федерации и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершились, они длились почти четыре часа. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал «Пул первого».

По его информации, главы двух государств продолжат общение в пятницу, 12 апреля.

До этого Лукашенко заявил, что ситуацию, которая сложилась на западных границах Белоруссии, можно считать тяжелой.

По словам главы Белоруссии, его больше всего волнует политика польского руководства. По словам Лукашенко, такая конфронтация вызывает недоумение.

В четверг, 11 апреля, белорусский лидер прибыл в Кремль для встречи с Путиным. При этом сотрудники СМИ успели задать ему несколько вопросов. Как пояснил Лукашенко, в последнее время США и их союзники начали говорить об отправке своих войск в зону конфликта. Не исключено, что это касается и белорусско-украинской границы.

До этого Лукашенко оценил идею создания «санитарной зоны» на границе с Украиной.

Накануне президент Белоруссии рассказал о главной теме обсуждения с российским коллегой в Кремле.

Ранее Лукашенко заявил, что украинцам «нечем воевать».