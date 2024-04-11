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В Иране рассказали, при каких условиях могли бы отказаться от ответа Израилю

В Иране заявили, что могут не отвечать Израилю, если СБ ООН осудит удары страны

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Shutterstock

Постоянное представительство Ирана при ООН сообщило, что страна могла бы отказаться от ответных действий в отношении Израиля, который совершил удар по дипломатическим объектам исламской республики в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Если бы Совет Безопасности ООН осудил заслуживающий осуждения агрессивный акт сионистского режима в отношении наших дипломатических объектов в Дамаске и затем привлек к ответственности виновных, то необходимости наказания Ираном этого режима-изгоя можно было бы избежать», — следует из сообщения.

До этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в связи с опасениями, что Иран готовится нанести удар по Израилю, заявил, что Израиль продолжает войну в секторе Газа, но также готовится к сценариям в других областях.

1 апреля Израиль нанес воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью разрушено.

Ранее сообщалось, что Израиль и США готовятся к ответному удару Ирана.

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