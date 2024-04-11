Зеленский заявил о планах уничтожить Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления, который в том числе включит разрушение Крымского моста. Его слова приводит немецкая газета Bild.

«Мы очень этого хотим (разрушить Крымский мост. — Прим. ред)», — ответил украинский лидер на вопрос журналиста.

Он уточнил, что речь идет не только о мосте в Керчи, но и о ряде инфраструктурных объектов, которые представляют собой военную цель, — мостах, аэродромах, по которым перевозится вооружение и отправляются истребители.

При этом на прошлой неделе Зеленский заявлял, что у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества боеприпасов, чтобы организовать новое контрнаступление. По его словам, дефицит снарядов для артиллерии замещается с помощью беспилотников.

Предыдущее контрнаступление Украины началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал».

Ранее Зеленский признал, что РФ обладает значительным влиянием в мире.