Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о планах уничтожить Крымский мост

Зеленский угрожает разрушить Крымский мост при новом наступлении ВСУ в 2024 году

close
100%
Keystone/Alessandro Della Valle/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления, который в том числе включит разрушение Крымского моста. Его слова приводит немецкая газета Bild.

«Мы очень этого хотим (разрушить Крымский мост. — Прим. ред)», — ответил украинский лидер на вопрос журналиста.

Он уточнил, что речь идет не только о мосте в Керчи, но и о ряде инфраструктурных объектов, которые представляют собой военную цель, — мостах, аэродромах, по которым перевозится вооружение и отправляются истребители.

При этом на прошлой неделе Зеленский заявлял, что у Вооруженных сил Украины нет достаточного количества боеприпасов, чтобы организовать новое контрнаступление. По его словам, дефицит снарядов для артиллерии замещается с помощью беспилотников.

Предыдущее контрнаступление Украины началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что «контрнаступ» не то что буксует, «это провал».

Ранее Зеленский признал, что РФ обладает значительным влиянием в мире.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами