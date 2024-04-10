Пашинян оценил состояние отношений России и Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения Еревана и Москвы переживают не лучшие времена, в то же время указав на их важность. Его слова приводит РИА Новости.

«Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности трудно переоценить», — заявил премьер Армении.

Он подчеркнул, что Ереван не делал неправильных шагов в отношениях с Москвой, и Россия не может упрекать Армению в невыполнении каких-либо обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны».

Пашинян также отметил, что Армения не собирается спорить с Россией.

«Не потому, что не в силах или не имеем возможности, но потому, что оцениваем то огромное положительное, которое было и есть в наших отношениях», — сказал он.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «отличными» прошедшие в Брюсселе консультации с представителями Евросоюза и США.

3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Армении предают свой народ ради бонусов от Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее экс-советник Госдепа США назвал лучших гарантов безопасности Армении.