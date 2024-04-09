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Экс-советник Госдепа США назвал лучших гарантов безопасности Армении

Экс-советник Госдепа США Карден: Иран и РФ – лучшие гаранты безопасности Армении

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Shutterstock/FOTODOM

Бывший советник Госдепа США Джеймс Карден заявил, что лучшими гарантами безопасности для Армении станут Россия и Иран. Свое мнение он высказал в статье для The American Conservative.

«Факт, каким бы суровым и неприятным он ни был для вашингтонского истеблишмента, заключается в том, что лучшими гарантами безопасности Армении являются Россия и Иран», — подчеркнул Карден.

По словам эксперта, в политическом истеблишменте США отказываются представлять себе мир, где Москва и Тегеран играют существенные роли в международной политике и экономике. Такая картина мира кардинально расходится с реальностью, пишет экс-советник госдепа США.

До этого Карден заявил, что США ради устойчивого развития Армении необходимо прекратить вмешательство в дела на Южном Кавказе.

Карден напомнил читателям, что недавно ЕС объявил о выделении 270 млн евро на поддержку экономики Армении, что в Евросоюзе называют «новой и амбициозной программой партнерства». Такое развитие событий, пишет он, является «путем проторенным и крайне опасным для тех, кто на него встал».

Ранее Армения обвинила Азербайджан в обстрелах своей границы.

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