Зеленский раскрыл детали предстоящего саммита по Украине в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в ближайшие дни согласует со Швейцарией дату проведения так называемого саммита мира, выразив надежду, что в нем примут участи до сотни стран. Его слова приводит «Европейская правда».

По словам Зеленского, на данный момент нет точного списка государств, которые будут участвовать в мероприятии, однако их число будет варьироваться будет от 80 до 100. Как только дата проведения будет согласована, странам начнут высылать приглашения, отметил он.

«Считаем, что это будет самый мощный саммит. Саммит мира. Да, он инаугурационный. Но это очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров. И на котором мы построим карту дальнейших шагов…», – подчеркнул Зеленский.

С его точки зрения, конфликт можно завершить только «совместными усилиями», поэтому в саммите должны принять участие страны всех континентов.

Ранее он заявлял, что не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии. По его словам, большинство государств на стороне Киева, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях с Россией, ведь они зарабатывают деньги или у них есть контракты.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит по разрешению украинского конфликта, основанный на «формуле Зеленского», не даст никаких результатов, кроме самого факта «посиделок».

Ранее в Швейцарии раскрыли подробности о конференции по украинскому кризису.