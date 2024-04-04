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В Швейцарии раскрыли подробности о конференции по украинскому кризису

Дипломат Эльчингер призвал прислушаться к мнению глобального Юга по Украине

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Efrem Lukatsky/AP

Швейцарии важно объединить различные точки зрения для возможности пути к миру на Украине. Об этом заявил официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер, говоря о том, какой видит страна мирную конференцию по украинскому кризису, передает газета «Известия».

По его словам, помимо позиции Украины, России и Европы, важно также прислушаться к мнению стран глобального Юга, которые будут играть ключевую роль в возможном включении России в этот процесс.

29 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет начать вести мирные переговоры с Россией, выйдя на границы 2022 года.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что переговоры с Россией по вопросу урегулирования конфликта с Украиной могут пройти между первым и вторым саммитами по «формуле мира» Киева.

28 марта Зеленский признал, что не все страны хотят принимать участие в саммите по Украине в Швейцарии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал бесполезным саммит по «формуле Зеленского».

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