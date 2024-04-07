Президентом Словакии станет противник помощи Украине

Президентом Словакии избран председатель парламента страны и глава партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини. Об этом сообщает словацкое телевидение.

В настоящее время подсчитано 99% поданных голосов. Пеллегрини набирает 53,55%. За его противника, бывшего министра иностранных дел страны Иван Корчока было подано 46,44% голосов.

Корчок уже признал поражение, заявив при этом, что выборы не были прозрачными, поэтому он разочарован их результатами.

Бывший глава МИДа Корчок выступал за оказание усиленной военной помощи Украине. В свою очередь, Пеллегрини не поддерживал поставок оружия Киеву.

До этого проводившее перед выборами исследование словацкое агентство MEDIAN SK сообщило, что большинство голосов будет отдано Корчоку.

3 апреля кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини заявил, что поставки оружия Украине не дают результатов и могут привести к катастрофе.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не намерена отправлять военных на Украину.