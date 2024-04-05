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В Германии назвали условие, при котором Грузия лишится шанса на вступление в ЕС

МИД ФРГ: принятие закона об иноагентах лишит Грузию шанса на вступление в ЕС

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«Газета.Ru»

Шансы Грузии на вступление в Евросоюз окажутся под угрозой в случае принятия закона об иноагентах. Об этом со ссылкой на заявление МИД Германии сообщает Reuters.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Себастьян Фишер напомнил, что, несмотря на масштабные многотысячные протесты общественности Грузии, законопроект не был снят с повестки дня.

«Лишится ли Грузия этого шанса [на вступление в ЕС], будет решаться в ходе консультаций с другими странами Евросоюза», — рассказал дипломат.

Высказывание на эту тему было сделано в преддверии визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Берлин, где он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

4 апреля партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти в Грузии, внесла в парламент законопроект, который носит название «О прозрачности иностранного влияния». Согласно предложению, все организации, которые занимаются «интересами иностранных сил», должны быть зарегистрированы в специальном государственном реестре. При регистрации требуется указать полученные доходы и подавать декларацию.

В прошлом году, 7 марта 2023 года, парламент Грузии принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, что вызвало массовые протесты в Тбилиси.

Ранее в Грузии призвали «прекратить истерику» из-за закона об иноагентах.

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