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В Госдуме назвали сроки расторжения соглашения с Украиной о культурных центрах

Госдума может 14 мая денонсировать соглашение с Украиной о культурных центрах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Госдума РФ может рассмотреть 14 мая законопроект о денонсации соглашения с правительством Украины об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Об этом сообщается в проекте календаря рассмотрения вопросов нижней палатой парламента в мае.

В марте правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий расторжение соглашения с украинским кабмином об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров, которое было подписано в Москве 27 февраля 1998 года.

Соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве, который был открыт в 2007 году. После 2014 года на здание центра неоднократно нападали представители украинских националистических группировок. В 2021 году РЦНК полностью прекратил работу.

До этого Россия прекратила действие договора с правительством Украины о международном автомобильном сообщении между двумя странами. Договоренность продлилась 29 лет. Автомобильный межправительственный пакт заключили в Киеве 21 марта 1995 года, его действие окончилось 17 января 2024 года.

Ранее Госдума денонсировала договор с Украиной об Азовском море и Керченском проливе.

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