Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны. Своим мнением он поделился в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК), с документов ознакомилось издание «Лента.ру».

«Франция накопила дополнительно 900 миллиардов евро долга с 2017 года, ее государственный дефицит достиг как минимум 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году», — подчеркнул он, отметив, что государственный долг Франции в нынешнем году вырастет до 57 млрд евро.

В этой связи Дидье указал на «катастрофического управления бюджетом со стороны правительства», поскольку дефицит бюджета, по его прогнозу, и далее будет вне контроля правительства Франции. Он обратил внимание на то, что дефицит может достичь в 2024 и 2025 годах уровня 5,7% и 5,9% ВВП соответственно, что не соответствует официальной статистике, которая на порядок ниже.

До этого сообщалось, что французским властям трудно найти средства для финансирования обещанной Украине помощи в размере €3 млрд из-за необходимости сокращения государственных расходов.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.