Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции рассказали о катастрофическом состоянии финансов страны

Евродепутат Дидье: финансы Франции находятся в катастрофическом состоянии

close
100%
Shutterstock

Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жоффруа Дидье заявил, что государственные финансы находятся в катастрофическом положении, указав на рост государственного долга страны. Своим мнением он поделился в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК), с документов ознакомилось издание «Лента.ру».

«Франция накопила дополнительно 900 миллиардов евро долга с 2017 года, ее государственный дефицит достиг как минимум 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2023 году», — подчеркнул он, отметив, что государственный долг Франции в нынешнем году вырастет до 57 млрд евро.

В этой связи Дидье указал на «катастрофического управления бюджетом со стороны правительства», поскольку дефицит бюджета, по его прогнозу, и далее будет вне контроля правительства Франции. Он обратил внимание на то, что дефицит может достичь в 2024 и 2025 годах уровня 5,7% и 5,9% ВВП соответственно, что не соответствует официальной статистике, которая на порядок ниже.

До этого сообщалось, что французским властям трудно найти средства для финансирования обещанной Украине помощи в размере €3 млрд из-за необходимости сокращения государственных расходов.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами