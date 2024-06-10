Назван нападающий, от которого ждут прорыва в КХЛ

Знаменитый отечественный тренер Федор Канарейкин, работавший в том числе в московском «Спартаке», назвал нападающего, от которого он ждет наибольшего прорыва в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Во-первых, прошлый сезон для Мальцева был определяющим, где он будет играть. Хорошо, что он продолжит карьеру в «Спартаке», а не в другом клубе. Во-вторых, отдадим прошлый сезон на адаптацию. В новом сезоне мы ждем от него прорыва», — приводит слова Канарейкина Legalbet.

Специалист подчеркнул, что в игрока верят в клубе и ждут, что он прибавит в игре и станет стабильным игроком одного из двух ведущих звеньев красно-белых.

Мальцев перебрался в «Спартак» по ходу прошлого сезона из клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» на правах аренды и отметился 11 (2+9) очками в 16 встречах регулярного чемпионата, а также забросил две шайбы и сделал один голевой пас в плей-офф Кубка Гагарина, где «Спартак» добрался до второго раунда. В межсезонье 26-летний форвард подписал двухлетний контракт с красно-белыми.

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