Бывший тренер «Спартака» назвал требующую усиления позицию в клубе

Знаменитый футбольный тренер Александр Тарханов, возглавлявший клубы Российской премьер-лиги, а также работавший помощником Олега Романцева в московском «Спартаке», рассказал, на какой позиции красно-белым требуется усиление для успешного выступления в РПЛ.

«Считаю, во всех линиях есть футболисты, просто их надо организовать. Команда сейчас укомплектована. «Спартаку» надо заменить Промеса. Нужен игрок на его позицию и такого же уровня. Все-таки он приносил хорошую пользу «Спартаку», — приводит слова Тарханова Legalbet.

При этом специалист считает, что по количеству и качеству обойма у красно-белых в целом достаточная, причем в ней существует баланс между квалифицированными российскими и иностранными футболистами.

Промес провел в прошлом сезоне в составе «Спартака» 21 матч в первой части сезона, отметившись восемью забитыми мячами и таким же количеством результативных передач. Зимой он не смог выехать из ОАЭ после сборов из-за ДТП, а в данный момент ожидает под подпиской о невыезде суда о депортации по запросу Нидерландов, где он приговорен к двум тюремным срокам.

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