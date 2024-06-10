Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший тренер «Спартака» назвал требующую усиления позицию в клубе

Тренер Тарханов: «Спартаку» необходимо заменить Промеса

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый футбольный тренер Александр Тарханов, возглавлявший клубы Российской премьер-лиги, а также работавший помощником Олега Романцева в московском «Спартаке», рассказал, на какой позиции красно-белым требуется усиление для успешного выступления в РПЛ.

«Считаю, во всех линиях есть футболисты, просто их надо организовать. Команда сейчас укомплектована. «Спартаку» надо заменить Промеса. Нужен игрок на его позицию и такого же уровня. Все-таки он приносил хорошую пользу «Спартаку», — приводит слова Тарханова Legalbet.

При этом специалист считает, что по количеству и качеству обойма у красно-белых в целом достаточная, причем в ней существует баланс между квалифицированными российскими и иностранными футболистами.

Промес провел в прошлом сезоне в составе «Спартака» 21 матч в первой части сезона, отметившись восемью забитыми мячами и таким же количеством результативных передач. Зимой он не смог выехать из ОАЭ после сборов из-за ДТП, а в данный момент ожидает под подпиской о невыезде суда о депортации по запросу Нидерландов, где он приговорен к двум тюремным срокам.

Ранее Андрея Талалаева уволили из «Химок».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами