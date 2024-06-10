В Сербии подтвердили интерес «Зенита» к Йовичу

Сербский журналист Иван Цветкович в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что «Зенит» действительно интересуется нападающим «Милана» Лукой Йовичем.

По его словам, на данный момент будущее 23-летнего серба не определено, так что у петербуржцев есть реальная возможность осуществить сделку.

«Зенит» проявляет интерес, как и еще некоторые клубы. Но Йович ожидает, что произойдет до конца чемпионата Европы, надеясь измения ситуации в его пользу», — заявил Цветкович.

9 июня стало известно, что действующие чемпионы России проявляют интерес к 23-летнему форварду. В минувшем сезоне серб провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.

Вместе с Кубком России «Зенит» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат и Суперкубок страны.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

Ранее бывший тренер «Спартака» назвал требующую усиления позицию в клубе.