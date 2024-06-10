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Экс-глава «Локомотива» назвал имя команды, за которую будет болеть на Евро-2024

Экс-глава «Локомотива» Наумов заявил, что будет болеть на Евро-2024 за Сербию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что будет поддерживать на чемпионате Европы 2024 года Сербию. Его слова приводит Vprognoze.

«На Евро я буду особенно внимательно следить за Сербией. У меня в этой стране много знакомых, я часто бываю в Белграде. Вообще я люблю сербов, и мне очень хочется, чтобы их команда добилась хороших результатов», — заявил Наумов.

Чемпионат Европы 2024 года стартует в Мюнхене 14 июня матчем сборных Германии и Шотландии. Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Действующим победителем турнира является сборная Италии. В финальной игре Евро-2020 итальянцы на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в серии пенальти переиграли национальную команду Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее стало известно, как Хвича Кварацхелия уходил из «Локомотива».

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