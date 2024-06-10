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Стало известно, как Кварацхелия уходил из «Локомотива»

Экс-арбитр Сухина: Кварацхелии сразу предсказали большое будущее

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Бывший арбитр Российской премьер-лиги и ФИФА Станислав Сухина, работавший начальником команды в московском «Локомотиве», высказался об уходе из клуба в 2019 году полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Как я понял, агент Хвичи выбирал до последнего более выгодный вариант. Потому что Хвича приехал на сборы с «Локомотивом» и встал вопрос о том, что ему надо делать российскую визу, а мы в Австрии находились. И вроде как уже руки пожали и должны контракт подписать, но что-то как-то тянется. Агент пропадает со связи. Это то, что я знаю. Я же нюансов тоже не знаю», — рассказал Сухина Legalbet.

Бывший арбитр рассказал, что «железнодорожники» решили делать визу на сборы в Словению игроку, когда этот вопрос встал ребром, однако футболист в итоге продолжил карьеру в казанском «Рубине», что очень расстроило возглавлявшего на тот момент «Локо» Юрия Семина.

Также Сухина рассказал, что Кварацхелия был скромным и с трудом говорил по-русски, а выступавшие тогда в «Локомотиве» перуанец Джефферсон Фарфан и хорват Ведран Чорлука сразу увидели большой потенциал в полузащитнике и предрекли ему успешное будущее.

Последние два сезона Кварацхелия провел в итальянском «Наполи», став чемпионом Серии А и отметившись 23 голами и 16 результативными передачами в 68 играх чемпионата.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович может вернуться в РПЛ.

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